28 Şubat'ın darbeci generallerinden Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı!

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezası verilen emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat davası geçtiğimiz haftalarda 14 sanığın yakalanması kararıyla sonuçlanmıştı.

Çetin Doğan Bodrum'da teslim oldu

Karar kapsamında, 28 Şubat davasında yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan için de yakalama kararı çıkarılmış, Doğan da Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanarak tutuklanan Çetin Doğan'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi

Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilini ziyaret etmek için İzmir Cezaevi'ne gittiğini ancak bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini öğrendiği söyledi.

Ersöz, "Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin “etkilerden uzak” ilerlemesini önemsiyoruz" dedi.

Müvekkilinin sağlığına dikkat çekti

Ersöz, 81 yaşındaki müvekkilinin sağlık sorunlarının gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Hüseyin Ersöz'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Müvekkilim Çetin Doğan’ı ziyaret için İzmir’deyim. Hepinizin, yaşatılan haksızlık ve hukuk tanımazlık karşısındaki itirazlarınızı ve samimi duygularınızı ileteceğim kendisine. Bu zulmün bir an evvel son bulması ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle…

Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin “etkilerden uzak” ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli."