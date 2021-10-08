28 Şubatçılarla ittifaka hazırlandığını unutan Davutoğlu: 28 Şubatçılar Erdoğan'ın yanında

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AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in ikiyüzlü siyasetine dikkat çekti. Erdoğan, Akşener'in İçişleri Bakanı iken, Mehmet Ali Birand'a 28 Şubat kararlarının uygulanacağını söylediği videoyu izlettirdi.

Meral Akşener: Ben katılanlardan birisi olarak Milli Güvenlik Kurulu kararlarına imza attım. Bu kararlar uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Başka çaresi yok uygulanacak.

Aynı Akşener, yıllar geçtikten sonra, TBMM'deki bir konuşmasında, " 'Başörtüsüne uzanan eli kırarım. Koparırım' diyen bendim." ifadelerini kullanmıştı.

28 Şubatçılarla ittifaka hazırlandığını unuttu mu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Davutoğlu 28 Şubatçıların Erdoğan ile kol kola olduğu hezeyanını dile getirdi.

Ahmet Davutoğlu, kendisinin her gün 28 Şubatçı CHP ile görüşme yaptığını ve 28 Şubatçıları cezaevine gönderen Erdoğan'ı indirmek için ittifaka hazırlandığını unutmuş olmalı ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubat'ta istemeye istemeye Bülent Ecevit ile hükümet kuran MHP ile ittifakını "28 Şubatçılar Erdoğan'ın yanında." diye yorumladı.

Ahmet Davutoğlu: 28 Şubat döneminin devam ettiği, darbe kurallarını uygulayan hükümetin başbakan yardımcılığını da bir anlamda yapmış olan sayın Bahçeli nerede? Arkanızda da rotayı yöneten Perinçek nerede?