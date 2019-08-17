28 Şubatçılardan Karadayı taktiği

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen 28 Şubat dönemine ilişkin yapılan yargılamada da verilen kararlar tarihe not ediliyor. Tarihe “Post modern darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecine ilişkin Ankara’nın Sincan İlçesi’nde yürütülen tanklar hafızalardaki yerini korurken, müebbet hapis cezası verildikten sonra adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılan sanıkların adli kontrol tedbirleri de birer birer kaldırılıyor. 2013 yılının Haziran ayında 103 sanıkla açılan davada ilk aşamada 76 kişi tutuklanmıştı. 15 Haziran’da duruşmalar başlamadan önce 37 kişi tahliye edildi. Duruşmaların başlamasıyla cezaevindeki tutuklular da sırayla salıverilince davada tutuklu sanık kalmadı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasının 13.04. 2018 tarihli duruşmasında karar çıkarak, İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Doğan, Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 21 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu cezalar daha sonra müebbet hapis cezasına çevrilirken, 21 sanığa ayrıca adli kontrol hükümleri kapsamında yurtdışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi. Davada yargılanan 68 sanık hakkında beraat kararı verilirken, 10 sanık hakkında verilen ceza zamanaşımı nedeniyle düşürüldü.

Karadayı başlattı sanıklar peşinden gidiyor

Müebbet hapis cezası aldıktan sonra tutuklama tedbiri uygulanmayan sanıklardan, davanın 1 numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hakkında uygulanan imza tedbir kaldırılması için 25.05 2108 tarihinde mahkemeye başvurdu. Nöbetçi mahkeme, Karadayı’nın nüks rektum kanseri tanısıyla hastaneye yatırıldığını ve ameliyat edildiğini belirterek, “Halen günlük pansuman ihtiyacı, sık aralıklı kan tahlili ile elektrolit değeri bakılması gerektiği” sebebiyle adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Bu uygulama davanın diğer sanıklarını da harekete geçirerek birer birer adli kontrol kararının kaldırılması için mahkemeye dilekçe verilmeye başlandı. Karadayı’yı dönemin Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı emekli hava pilot Korgeneral Vural Avar izleyerek adli tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Birçok sanığın bu talepleri yerine getirilirken son olarak, sanıklardan emekli Korgeneral Yıldırım Türker de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Türker avukatı aracılığıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesine gönderdiği dilekçesinde, “Uzun yıllar önce bypass ameliyatlısı olan müvekkilin yaşa bağlı şeker, tansiyon ve solunum sorunları bulunmaktadır. Yakın zamanda çeşitli operasyonlar geçirmiş ve özellikle ritm bozukluğu nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmüştür. Ancak karardan sonrasında geçen zaman, yaşının ileri seviyede olması ve düçar olduğu kronik rahatsızlıkları ve geçirdiği operasyonlar müvekkilin evden çıkması ve imza yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olmaktadır. Yurtdışına çıkışının takdiri sayın istinaf mahkemesinde olmakla birlikte imza atma yükümlülüğünün kaldırılması müvekkilin sağlığı ve yaşı açısından zorunlu hale gelmiştir” diyerek tedbirin kaldırılmasını istedi.