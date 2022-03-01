28 Şubatçı Mesut Yılmaz’ın ismi o caddeden kaldırılsın!

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Zulmün 25’inci yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Diyarbakır Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Aslanoğlu, Mesut Yılmaz Caddesi isminin Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu tarafından verildiğini ve bu ismin değiştirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: “28 Şubat’ı yaşatan hainler kadrosunun siyasi figürlerinden biri de hiç şüphesiz Mesut Yılmaz’dı. ‘Siyasi hayatıma mâl olsa da İmam Hatipleri kapatacağım’ diyecek kadar dini değerlere düşmanlıkta sınır tanımamıştı. Darbeci askerlerin her dediğini yerine getiren kukla bir siyasetçiydi. Bu şahsın isminin verilmesini kabul etmiyoruz.”