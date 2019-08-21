28 Şubatçı Karadayı'ya çağrı! 28 Şubat'ta binlerce insanı mağdur ettiği halde kendisi mağdur ayaklarına yatan ve aklanmak istediğini söyleyen utanmaz İsmail Hakkı Karadayı'ya, Manşetlerin Dili'nden cevap geldi...

Akit TV’deMuharrem Coşkun’un sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, 28 Şubatçı İsmail Hakkı Karadayı’nın utanmaz tavrı masaya yatırıldı. Dikkat çeken yorumların yapıldığı programın ilgili bölümleri şu şekilde:

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