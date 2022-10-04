28 Şubatçı kafalar bir bir ortaya döküldü! Nevşin Mengü'den "Şeriat" çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde TBMM'ye sunulan "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi" 28 Şubatçı kafaları bir bir gömüldükleri yerden çıkarttı.

CHP yandaşı gazetecilerden Nevşin Mengü de Kılıçdaroğlu'nun hamlesine tepki gösterdi.

Korkusunu açıkladı!

Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu'na şu soruyu yöneltti: Şimdi AK Parti de ortaya çıkıp "Hodri meydan o zaman. Hadi yeni anayasa yapalım. Muhafazakar insanların hakkını daha çok koruyalım" derse CHP o zaman ne yapacak?

Mengü, sözlerinin devamında kaygısını yaşadığı durumu şöyle ifade etti: Oldu olacak şeriat falan getirilsin madem. Yasa teklifi getirilsin. "Şer'i kanunlar da isteyenler için geçerlidir" denilsin. Ben CHP'nin tehlikeli bir çizgi üzerinde yürümeye başladığını düşünüyorum.