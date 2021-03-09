28 Şubatçı kafa yine sahnede: Eğitim İş'ten başörtülü 4. sınıf öğrencisini okula almayan yöneticilere skandal destek

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Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, 4. sınıf öğrencisi H.N.H'yi başörtüsü ile okula almayan yöneticilere skandal ifadelerle destek verdi.

Anneyi hedef gösterdi

Kendisi başörtülü olmadığı halde kızı H.N.H'nin başörtüsü takmasına müsaade ederek onu destekleyen anne, okul yönetiminin yasakçı tavrından sonra sesini kamuoyuna duyurmayı başarmıştı. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise kızının hakkını korumak için mücadele eden anneyi şu ifadelerle hedef gösterdi:

"Öğrenci velisinin çevresindeki tarikatlar ve STK’leri arayarak hem okul idaresini hem de öğretmenleri hedef göstermesi suçtur. MEB’ bağlı bir okulda kimse yönetmeliklerin dışında hareket edemez. Yönetmeliği uygulayanlar hedef gösterilemez. Yönetmeliğe göre hareket eden öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik linç kampanyası başlatılamaz."

İkna odalarını hatırlatan tavsiye

28 Şubat'çı zihniyete destek veren bir diğer isim de İzmir Eğitim Sen 2 No'lu Şube Başkanı Veysel Beyazadam oldu. Beyazadam, yasakçı yöneticilerin yönetmeliğe uygun davrandığını öne sürerek, 28 Şubat'ta başörtülü öğrencilere zulmedilen ikna odalarını hatırlatır nitelikte bir tavsiye de bulundu: "Sorun okul içerisinde çocuğa rehberlik edilerek çok rahat çözülebilirdi."

H.Y.H'yi başörtülü olduğu gerekçesi ile okula almayan yöneticiler açığa alınarak haklarında soruşturma başlamıştı.