28 Şubat’çı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ salvoları!

Habertürk gazetesi yazarı ve 28 Şubat’ın kritik ‘tetikçi’ isimlerinden Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu sözde ‘helalleşmesi’ni kaleme aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ videosunu Fatih Altaylı, “Acaba CHP’yi gömmeye mi hazırlanıyor da helallik istiyor diye de düşünmedim değil.” olarak değerlendirdi.

Altaylı’nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Helalleşme” kampanyası başlattı.

Kampanyanın tam içeriğini henüz anlayamadım.

Helalleşmek değerlidir elbette ama hukuki bir kavram olmadığı için siyasetteki anlamını çözemedim.

Genelde musallada, cenaze namazı sırasında helallik istenir.

Acaba CHP’yi gömmeye mi hazırlanıyor da helallik istiyor diye de düşünmedim değil.

Göreceğiz.

Bu nedenle içeriği tam anlamadan bu konuda bir yorum yapamayacağım.

Ancak gördüğüm bir şey varsa, o da CHP liderinin giderek eleştirdiği kişiye benzemeye başlamış olması.

Gittikçe daha fazla “Ben” diyen.

Giderek kendini daha çok öne çıkaran.

Bir partinin genel başkanı gibi değil, bir genel başkanın partisi varmış gibi görünmeye başlayan bir tavır.

Acaba helalleşme sırasında “Helal olsun bu tavra” da denmesini bekliyor mu merak ediyorum!