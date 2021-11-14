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Gündem 28 Şubat’çı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ salvoları!
Gündem

28 Şubat’çı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ salvoları!

28 Şubat döneminde eğitim hakları elinden alınan başörtülü kızları 'fahişe' olarak niteleyen ve bugüne kadar hesap sorulmayan Fatih Altaylı’dan ‘Helalleşme meselesi’ başlığı altında Kılıçdaroğlu’na salvolar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:06:00 - 2021-11-14 13:16:08
28 Şubat’çı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ salvoları!

Habertürk gazetesi yazarı ve 28 Şubat’ın kritik ‘tetikçi’ isimlerinden Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu sözde ‘helalleşmesi’ni kaleme aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ videosunu Fatih Altaylı, “Acaba CHP’yi gömmeye mi hazırlanıyor da helallik istiyor diye de düşünmedim değil.” olarak değerlendirdi. 

Altaylı’nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle: 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Helalleşme” kampanyası başlattı.

Kampanyanın tam içeriğini henüz anlayamadım.

Helalleşmek değerlidir elbette ama hukuki bir kavram olmadığı için siyasetteki anlamını çözemedim.

Genelde musallada, cenaze namazı sırasında helallik istenir.

Acaba CHP’yi gömmeye mi hazırlanıyor da helallik istiyor diye de düşünmedim değil.

Göreceğiz.

Bu nedenle içeriği tam anlamadan bu konuda bir yorum yapamayacağım.

Ancak gördüğüm bir şey varsa, o da CHP liderinin giderek eleştirdiği kişiye benzemeye başlamış olması.

Gittikçe daha fazla “Ben” diyen.

Giderek kendini daha çok öne çıkaran.

Bir partinin genel başkanı gibi değil, bir genel başkanın partisi varmış gibi görünmeye başlayan bir tavır.

Acaba helalleşme sırasında “Helal olsun bu tavra” da denmesini bekliyor mu merak ediyorum!

 

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