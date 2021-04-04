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Gündem 28 Şubat zihniyetli kafa bildiri yayınladı! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması
Gündem

28 Şubat zihniyetli kafa bildiri yayınladı! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması

104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan sözde bildirisinde Kanal İstanbul’a karşı çıkmasına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan tepki geldi. Bakan Kurum, her zamankinden daha çok istekli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 22:58:00 -
28 Şubat zihniyetli kafa bildiri yayınladı! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kanal İstanbul’u yapacağız. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz" ifadelerini kullandığı bir açıklama yayınladı.

Bakan Kurum açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözde emekli amirallerin yelkenlerini kimin rüzgarıyla şişirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir. Ve milletimiz her fırsatta onlara, 'Hükümetlere istikamet verdiğiniz o deniz bitti' demiştir. Bugün, 'ya kanal ya İstanbul' diyenlerle, ÇED Raporu'nu okumadan televizyonlarda ahkam kesenlerle, Gezi sürecinde hadsizce hükümetimizden tüm dev projelerin durdurulmasını isteyenler, Türkiye'nin tüm projelerine itiraz eden takozcu odalar ve birliklerle, bu ülkedeki her hayra fren olmaya çalışan kör ve sağır muhalefet anlayışı, bundan 1 yıl önce Kanal İstanbul'a dair millet iradesini yok sayan açıklamalarıyla ortaya çıkan 126 emekli büyükelçinin sözleriyle, dün gece yarısı, Kanal İstanbul'u bahane edip, zihinlerindeki antidemokratik kalıntıları izhar eden darbeci bildiriye imza atan 103 emekli amiralin kullandığı ifadeler ne kadar da birbirlerine benzemektedir. Bunlar, aynı gönyeyle çizilmiş, aynı tezgahtan geçirilmiş, aynı merkezden sufle almış, aynı fabrikadan çıkmış, yıllar yılı millet iradesine kasteden vesayetçi odakların son kalıntılarıdır, son sözleridir.

Siz bir söyleyeceksiniz, biz bin yapmaya devam edeceğiz. Siz 'olmaz' diyeceksiniz, biz nasıl olduğunu eser üreterek ortaya koymaya devam edeceğiz. Olmaz dediğiniz nice projelerimiz gibi Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz

Tamamlandığında, denizcilik, ulaşım ve uluslararası ilişkiler tarihini değiştirecek bir projedir. Bir devlet ve millet projesidir. Bu aziz vatanın istiklalinin, gelecek nesillerimizin istikbalinin garantisidir. Dünyanın inci gerdanlığı olan İstanbul boğazımızı koruma, kurtarma, özgürlüğünü teminat altına alma projesidir. 1400 yıllık sevdamız olan İstanbul'un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak projedir. Türkiye'yi şehircilik, lojistik, ulaşım, ar-ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecektir. On binlerce gencimize istihdam sağlayacak, yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde karşılayacak, her yıl milli ekonomimize milyarlarca liralık katkı sunacak bir projedir. 56 kurum ve kuruluşumuzun, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, 200'den fazla bilim adamımızın, medya ve vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin en kapsamlı ÇED Raporu'yla hayata geçirilmektedir. Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden biridir."

 

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