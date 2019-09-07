28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun atadığı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin başörtülü çalışanlara yönelik skandal ifadelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Mobing uygulanan başörtülü İSMEK çalışanlarına yönelik aşağılayıcı sözlerde bulunduğu iddia edilen Yeşim Meltem Şişli isimli kadın, CHP'deki 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyadaki hesabından iddia edilen olayı duyuran Esra isimli vatandaş, "İBB Genel Sekreter yardımcısı şu Gülriz Sururi kılıklı kişi, İSMEK çalışanlarını toplayıp mobing uygulamış mesela. Bu sıcakta neden hepinizin başı kapalı vs gibi 28 Şubatçı zihniyetinin sıradaki görevi çalışanları yıldırımak! Bu kadın hakkında hukuki işlem yapılmalı! @ysisli" tepkisinde bulundu.

Sosyal medya kullanıcısı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da çağrıda bunarak "Çalışanların da ifadelerine başvurup bu kadını görevden almalılar ve sorgulamalılar!" dedi.

Çok sayıda kişi 28 Şubat zihniyetinin tekrar ortaya çıkmasına sert tepki gösterdi.