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28 Şubat ve FETÖ mağduru aileler adalet için bir araya geldi: Kararlar iptal edilsin

28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi, yargı kararlarının iptal edilmesi ve FETÖ mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 20:30
28 Şubat ve FETÖ mağduru aileler adalet için bir araya geldi: Kararlar iptal edilsin

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen aileler, "28 Şubat ve FETÖ yargısı mağduru mahpuslar serbest bırakılsın" yazılı pankart açarak, "28 Şubat darbesi tarihin yüz karasıdır", "Siyasi yargı kararları iptal edilsin" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler adına açıklama yapan Hasan Aydın, cezaevinde bulunan mahkumlarla ailelerinin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Aydın, geçen yıl cezaevindeki bir mahkumun düğününü damatsız yaptıklarını dile getirerek, "Bu kardeşlerimiz FETÖ mağdurları olarak şu an içerideler. 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün bütün pisliği ortaya çıkarıldı. 'Bu kardeşlerimiz FETÖ'nün kumpaslarıyla, zulümleriyle haksız yere içeriye atılmış' diyorduk ve halen diyoruz. Hakkın ve adaletin tesisi için artık bu zulüm yeter diyoruz." ifadelerini kullandı.

'Bütün imkanları kullanarak seferber olduk'

HÜDAPAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük de "Zulme ne zaman şahit olduysak bu zulmü duyurmak için meydanlarda bütün imkanları kullanarak seferber olduk." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:30
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. fetö
  4. 28 Şubat

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