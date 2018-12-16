28 Şubat ve FETÖ mağduru aileler adalet için bir araya geldi: Kararlar iptal edilsin

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen aileler, "28 Şubat ve FETÖ yargısı mağduru mahpuslar serbest bırakılsın" yazılı pankart açarak, "28 Şubat darbesi tarihin yüz karasıdır", "Siyasi yargı kararları iptal edilsin" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler adına açıklama yapan Hasan Aydın, cezaevinde bulunan mahkumlarla ailelerinin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Aydın, geçen yıl cezaevindeki bir mahkumun düğününü damatsız yaptıklarını dile getirerek, "Bu kardeşlerimiz FETÖ mağdurları olarak şu an içerideler. 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün bütün pisliği ortaya çıkarıldı. 'Bu kardeşlerimiz FETÖ'nün kumpaslarıyla, zulümleriyle haksız yere içeriye atılmış' diyorduk ve halen diyoruz. Hakkın ve adaletin tesisi için artık bu zulüm yeter diyoruz." ifadelerini kullandı.

'Bütün imkanları kullanarak seferber olduk'

HÜDAPAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük de "Zulme ne zaman şahit olduysak bu zulmü duyurmak için meydanlarda bütün imkanları kullanarak seferber olduk." diye konuştu.