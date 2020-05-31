28 Şubat mazlumlarının gözyaşı dinsin artık

28 Şubat 1997'de gerçekleşen post-modern darbenin üzerinden tam 23 yıl geçmesine rağmen, 28 Şubat dönemine ait hak ihlallerinin izleri tamamen silinmiş değil. Elde edilen bilgilere göre o dönemde yargılanıp mahkum edilen kişiler halen cezaevlerinde. Yakın zamanda çıkarılan ceza infaz yasası ile ilgili düzenleme, ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla af yasası da 28 şubat mağdurlarını kapsamadı.

Biraz daha geç kalınırsa sadece cenazeleri çıkacak

Akit’e konuşan ve Türkiye’de 28 Şubat süreci mağdurlarından çok azının özgürlüğüne kavuştuğunu aktaran 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, “Özellikle son yasal düzenleme kapsamı dışında tutulmaları, kendilerini olumsuz etkiledi. Başta Sincan cezaevinde kalan kanser hastası Şeyhmus Alpsoy olmak üzere hastalığı ilerlemişlerin de statüsü değişmedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldıkları için ölüme yaklaşmış, tedavisi mümkün olmayan bir hastalık taşıyanların bile infazına ara verilme kararı çıkmadı. Mevcut infaz yasasına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hüküm giyen mahkumların infazına ancak adli tıp raporu doğrultusunda Cumhurbaşkanı karar verebilmektedir. Adli Tıp Kurumundan rapor gelmediği için de karar verilemiyor. Adli Tıp biraz daha gecikirse maalesef sadece cenazesi cezaevinden çıkacak” dedi.

Halen 40'ın üzerinde 28 Şubat mağdurunun cezaevinde olduğu bilgisini de veren İpek, şöyle devam etti: “Bu konuda karar vericilerin o dönemin karanlık senaryolarını da göz önünde bulundurarak cesur davranması gerekmektedir. İstiyoruz ki gözü yaşlı annelerin, eşlerin, evlatların gözyaşları dinsin. Ramazan Bayramı’nda olmadı bari Kurban Bayramı’nda olsun sevinsinler.”

Hukuk, Adalet ve Kardeşlik Derneği (HAKDER) Genel Başkanı Avukat Bülent Demir ise, “28 Şubat mağdurlarına yönelik yapılan yasal düzenlemeler ve son infaz yasasında yapılan düzenlemeler, kamu vicdanını tatmin etmedi. Çünkü yaklaşık 23 yıl üzerinden geçmesine rağmen mağduriyetleri devam etmektedir. Onlar da bir darbe mağdurudur ve bu mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışmanın ivedi şekilde yapılması gerekmektedir. Bir avukat olarak böyle bir çalışmaya bedelsiz destek verebilirim” dedi.