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28 Şubat kafası hortladı! CHP'li vekilden başörtüsü rahatsızlığı

Şırnak'ta öldürülen PKK'lı teröristler için “Terörist de olsa en azından yargılanma hakkı vardı” ifadelerini kullanan CHP'li Murat Emir başörtüsünden rahatsız oldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:19
28 Şubat kafası hortladı! CHP'li vekilden başörtüsü rahatsızlığı

Daha önce Cizre’de öldürülen teröristleri “Terörist de olsa en azından yargılanma hakkı vardı” sözleriyle savunarak PKK’nın avukatlığına soyunan CHP Ankara Milletvekili MilletvekiliMurat Emir başörtüsünden rahatsız oldu.

BAŞÖRTÜSÜNDEN RAHATSIZ OLDU

CNN Türk'te ekrana gelen ‘Türkiye'nin Gündemi' programına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kamuya atanan başörtülü kadınlardan rahatız oldu.

'BAŞÖRTÜSÜ SORUNDUR' DEDİ

Canlı yayında rahatsızlığını açıkça dile getiren EmirÜlkemizde son yıllarda AKP iktidarı ile birlikte özellikle iktidara yakın olduğu varsayılan başörtülü kadınlarımız veya onlarının eşlerinin çok daha kolay yükseltildiği ve kamu görevine getirildiği açıktır. Ve bu bir sorundur.” dedi.


Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:19
  1. Ankara
  2. Başörtülü
  3. Milletvekili
  4. Cnntürk
  5. Chp

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