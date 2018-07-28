28 Şubat kafası hortladı! CHP'li vekilden başörtüsü rahatsızlığı

Daha önce Cizre’de öldürülen teröristleri “Terörist de olsa en azından yargılanma hakkı vardı” sözleriyle savunarak PKK’nın avukatlığına soyunan CHP Ankara Milletvekili MilletvekiliMurat Emir başörtüsünden rahatsız oldu.

BAŞÖRTÜSÜNDEN RAHATSIZ OLDU



CNN Türk'te ekrana gelen ‘Türkiye'nin Gündemi' programına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kamuya atanan başörtülü kadınlardan rahatız oldu.



'BAŞÖRTÜSÜ SORUNDUR' DEDİ



Canlı yayında rahatsızlığını açıkça dile getiren Emir “Ülkemizde son yıllarda AKP iktidarı ile birlikte özellikle iktidara yakın olduğu varsayılan başörtülü kadınlarımız veya onlarının eşlerinin çok daha kolay yükseltildiği ve kamu görevine getirildiği açıktır. Ve bu bir sorundur.” dedi.





