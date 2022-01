28 Şubat kafaları devam ediyor! CHP'li Özel, Sezen Aksu için 'sanatçı' deyip Erdoğan'ı hedef aldı

Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığı ilk Peygamberi Hz. Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik hakaretini değerlendiren Erdoğan, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem (a.s) efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir." dedi.

Hala 28 Şubat kafasındalar!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28 Şubat zihinlerinin devam ettiğini yeniden gözler önüne serdi.

Özel, Aksu'nun hakaretini "sanat" sözleri ile savundu. "Sezen Aksu'yu hedef göstermenize sessiz kalacak değiliz." diyen CHP'li Özel, şunları söyledi:

Karşımızda artık tükenmiş umudunu hamasete gerilim ve şiddete bağlamış bir Tayyip Erdoğan var.

Türkiye'yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir 3'üncü dünya ülkesine çevirmenize izin vermeyeceğiz!!!