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Gündem 28 Şubat generallerinin talebi reddedildi
Gündem

28 Şubat generallerinin talebi reddedildi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 7 eski generalin infazlarının ertelenmesine yönelik talep reddedildi. Adli Tıp, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 15:18:00 - 2021-10-04 15:32:07
28 Şubat generallerinin talebi reddedildi

103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası 2018'de karara bağlanmış, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 21 sanık müebbet hapis cezası almıştı.

Yargıtay geçtiğimiz Ağustos ayında 14 sanığa verilen cezayı onadı. Çevik Bir'in de aralarında olduğu eski generaller kararın ardından tutuklandı.

İzmir'de tutuklu bulunan Çevik Bir, ilerleyen yaşını ve sağlık sorunlarını gerekçe gösterip, cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağını öne sürerek, cezanın infazının ertelenmesi isteğiyle sağlık muayenesi talep etti.

Aynı gerekçe ile onunla birlikte 7 generalin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesi sonucu rapor hazırlandı.

Raporda, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verildi.

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Yorumlar

Vah Vah

Darısı 16 temmuz darbecilerinin başına.
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Murat

Yaptıkları yanlarına kalmamalı, doğru karar.
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