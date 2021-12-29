28 Şubat darbesinden beraat edenlerin tazminat talebi

Göksel Çağlav Ankara

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Post-modern darbe olarak adlandırılan 103 sanıklı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 21 sanıktan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanığın cezaevinde tutuklulukları devam ederken, davadan beraat eden 68 sanıktan bazıları tazminat için dava açmaya başladı. Davada 10 sanık hakkındaki dava zamanaşımının dolması, 4 sanık hakkındaki dava ise ölmüş olmaları nedeniyle düşürüldü.

1 yıla 1 milyon lira istediler

Türkiye’nin çeşitli illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine açılan davalarda beraat eden sanıkların 1 yıl tutuklu kaldıkları süre için 1 milyon liraya kadar manevi tazminat talep ettikleri görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/35 esas numaralı dosyası ile “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek” ve “Gizli İttifak” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan sanıkların, haksız gözaltı, yakalama ve tutuklu kalma süreleri ile manevi tazminat talep ettiler.

Beraat eden sanıklardan Emekli Albay Mustafa Hakan Bural avukatı aracılığıyla açtığı dava dilekçesinde, “Yargılama sonunda müvekkil Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13.04.2018 tarih ve 2014/144E., 2018/248K. sayılı kararıyla (Ek-2) beraat etmiştir. Karar aleyhine istinaf kanun yoluna gidilmişse de müvekkil hakkındaki beraat kararı, Yargıtay incelemesinden de geçmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi müvekkil hakkındaki kararı onamıştır” ifadelerini kullandı.

Mevduat faizi ile birlikte...

Mustafa Hakan Bural’ın, beraat kararı aldığı davadan uzun süre tutuklu kalarak mağdur olduğu ve faizi ile tazminat talep edildiği belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi, “Görüldüğü üzere müvekkil 1 yılı aşkın süre tutuklu kalmış, daha sonra tahliye edilmiş; nihayetinde de beraat etmiştir. Müvekkil bu suçlama nedeniyle sokağa çıkamaz olmuş; yargılama boyunca çok yıpranmıştır. Açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle müvekkilin haksız olarak gözaltında tutulduğu ve tutuklandığı süre için, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; haksız tutuklama tarihi olan 20.04.2012 tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte 1.000.000,00-TL (Bir milyon TL) Manevi Tazminatın davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı hazineye yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederim.”