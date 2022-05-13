28 Şubat darbecilerine bir tokat da üst mahkemeden

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Müebbete mahkum edilen darbeciler cezaevinden çıkmak için önce bunama, hastalık ve yaş haddi gibi bahanelere sarıldılar. Adli Tıp darbecilerin ileri sürdükleri bahanelerin cezaevlerinde kalmalarına engel olmadığına karar verince bu kez yıllar sonra ortaya çıkan tanığın anlattıklarını sözde yeni bir gelişmeymiş gibi delil olarak sunup yeniden yargılama talep etti. Dosyaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir delil olmadığı gerekçesiyle, “Yargılamanın yenilenmesi” taleplerini reddetti.

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu müebbetlik darbeciler bu karara da itiraz ederek bir üst mahkeme olan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, “Hükümlüler Fevzi Türkeri, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Kenan Deniz, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol haklarında 28/03/2022 tarih ve 2014/144 esas sayılı yargılanmanın yenilenmesi ve infaz durdurma taleplerinin talebinin reddine dair ek kararına hükümlü Aydan Erol, müdafii Fethi Öztürk'ün 06/04/2022 tarihli dilekçesi, hükümlüler Fevzi Türkeri, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Kenan Deniz, Cevat Temel Özkaynak müdafii Aykanat Kaçmaz'ın 07/04/2022 tarihli (2 adet) dilekçeleri ile itiraz edilmiş olmakla evrak ve ekleri incelendi. Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaası alındı” ifadeleriyle dosyayı kısa sürede karara bağladı.

Kesin olarak karara bağlandı

Dosyanın incelenmesi sonrasında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı doğru bulan üst mahkeme, kesin kararında şu ifadelere yer verdi; “Hükümlüler müdafinin ileri sürdüğü hususların CMK’nun 311 maddesinde belirtilen yargılamanın yenilenmesini gerektirmediği, dosyada yargılamanın yenilenmesi şartlarının oluşmaması itibariyle bu yöndeki taleplerin reddine ilişkin Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 28.03.2022 tarihli ek kararında usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığından hükümlüler müdafiilerin itirazlarının ayrı ayrı REDDİNE. Kararın itiraz edenlere mahkemesince tebliğine, Dosyanın Mahkemesine iadesine, Dair, incelenen dosya üzerinde isteme uygun oybirliği ile kesin olarak karar verildi.”