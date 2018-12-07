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28 Şubat Danıştay'da hortladı

Millette karşılığı bulunmayan Halkın Kurtuluş Partisi’nin Danıştay’a açtığı davada, TSK’daki başörtüsü serbestisinin kalkması yönünde görüş bildiren savcıya hukukçulardan ve STK’lardan büyük tepki var.

07 Aralık 2018 Cuma 11:11

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), TSK’daki başörtüsü serbestliğini düzenleyen maddenin iptaline yönelik Danıştay’a açtığı dava, başörtüsü karşıtlarını gün yüzüne çıkardı. Danıştay 2. Dairesi tarafından görülen dava, yürütmeyi durdurma talebi 1’e karşı 4 oyla reddedilirken; laiklik ilkesinin ardına saklanarak, milli irade düşmanlığı yapanlar, yuvalandıkları kuytulardan başlarını uzattı. TSK’da başörtüsü serbestliği sağlayan düzenlemesininacilen yürürlüğünün durdurulmasını isteyen muhalif üyenin karşı oy yazısı ile Danıştay Savcısı’nın mütalaasının bire bir aynı olması, Türkiye’deki vesayetçi damarın halen aktif olduğunu ve birbirlerini desteklediklerini gözler önüne serdi. Akit’e konuşan hukukçular, başörtüsü düşmanlığı yapmanın suç olduğunu belirterek, HSK’nın acilen harekete geçerek, yargı içine yuvalanmış vesayet odaklarını görevden el çektirmesi gerektiğini belirttiler.

Başörtüsü düşmanlığı suçtur

Türkiye’de vesayetçi damarın depreştiğini belirten Avukat Cüneyt Toraman, şu değerlendirmede bulundu. "Almanya’da bir savcı Nazizmi savunabilir mi? Bu yönde bir mütalaa verebilir mi? Yeni düzenlemelere göre başörtüsü düşmanlığı suçtur. Geçtiğimiz yıllarda başörtüsü düşmanlığı yapan bir akademisyen ceza aldı. Bunu bir iş yeri sahibi yapsa ceza alıyor. Başörtüsünden dolayı, bir kadını işten atsa işe iade kararı veriliyor. Herhangi bir amir, memuruna engelleme yapsa soruşturma açılıyor. Yüksek yargı üyelerine bu cezalar işlemiyor mu?"

HSK harekete geçmeli

HSK’nın harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Toraman, şöyle devam etti. "30 yıldır başörtüsü tartışması yaşıyoruz. Bunlar nerede yaşıyorlar? Başörtüsü ayrımcılığı yapmanın suç olduğunu bilmiyor mu? Ceza kanunları bunlara işlemiyor mu? Bunlar görevden alınmalı. Yargıçların ayrımcı bir tutum sergilememesi gerekir. Bu teklifte bulunan savcı ve bu yönde oy veren yargıç eğer hukuka saygılıysa bir saat bile o koltukta oturmamalılar."

Kazanımlarımız elden gider

Hukukçu ve Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da, "Vesayetçi bir damar halen depreşiyor. Bunlar çeşitli cephelerden boy vermeye başlıyorlar. Bu kararlarla bir şeyler devşirmeye çalışıyorlar. Belli bir zihniyetin çeşitli hücreleri var. Aynı mantaliteyle hareket ediyorlar. Son olaylar bunun göstergesi" dedi.

Küresel güçlerin Türkiye üzerinde kirli bir operasyon yürüttüğünü belirten Çakır, "Adı Ergenekon mudur başka bir şey midir bilmem. Küresel güçler Türkiye’yi rahat bırakmayacaklar. Bu vesayetçi damara karşı uyanık olmak gerekiyor. Bunlara karşı uyanık olmazsak kazanılmış özgürlüklerimiz gider. Meseleyi bir cadı avına dönüştürmeden, bu yapılara karşı mücadele etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:11
  1. Halkın Kurtuluş Partisi
  2. TSK
  3. Danıştay
  4. Danıştay 2. Dairesi

YORUM YAZ

  • SahiciSahici17 dk önce
    Kimin savcısı olduğu açık değil mi? Şu anda Türkiye'deki herşeye gücü yeten kim? Brunson'u bırakan, Demirtaş'ı karşı hamle yaparak(Jet hızıyla cezasının onanmasını sağlayan) hapiste tutan, Gezi eylemlerindeki elemanları şimdi toplatan, hergün savcıların eliyle Cemaat'e operasyon yaptıran kimse bu savcı da O'nun savcısı.
  • NİHALNİHAL17 dk önce
    SOL ATEİSTLERİN CHP nin savcısı kimin olacak.HUKUK Solcuların elinde meze olmuş.İstedikleri gibi cirit atıyorlar.Niye onlara bıraktınızki?
  • eminemin20 dk önce
    Görülen o ki, Anayasadan laikliği kaldırmadığımız sürece başörtüsü meselesi ve düşmanlığı asla bitmez! Memleket bu kısır tartışmalardan asla kurtulamaz! Danıştayın kemalist savcısı da bunu teyid etmiş!! ANAYASADAN LAİKLİĞİ ÇIKARIN, ÜLKEYİ RAHATLATIN! Ayrıca 5816 sayılı korum kanunu da kaldırılırsa kutuplaşma biter, her şey normale döner. İlahlaştırma son bulur, ilah olarak görülünce yaptığı her şey tekrar yapılsın isteniyor!!
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin26 dk önce
    bu milleti lütfen bölmeyin ve germeyin..
  • SerdarSerdar38 dk önce
    Fetöyle mucadele edildiği kadar bu yasakçı faşist din düşmanlarıylada mücadele edilse. Yargıdan bunların kökü kazınsa.Feto gibi oluşumları ve yeraltı cemaat babalarını oluşmasını sağlayan bu yasakçı din düşmanı zihniyet değilmiydi.
  • misafirmisafir46 dk önce
    BAŞÖRTÜLÜ BACILARI TOPLAYIP NEDEN HAPSE KOYDUNUZ. BAŞÖRTÜSÜ İLE TÜRBAN FARKLIDIR
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