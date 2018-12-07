28 Şubat Danıştay'da hortladı

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), TSK’daki başörtüsü serbestliğini düzenleyen maddenin iptaline yönelik Danıştay’a açtığı dava, başörtüsü karşıtlarını gün yüzüne çıkardı. Danıştay 2. Dairesi tarafından görülen dava, yürütmeyi durdurma talebi 1’e karşı 4 oyla reddedilirken; laiklik ilkesinin ardına saklanarak, milli irade düşmanlığı yapanlar, yuvalandıkları kuytulardan başlarını uzattı. TSK’da başörtüsü serbestliği sağlayan düzenlemesininacilen yürürlüğünün durdurulmasını isteyen muhalif üyenin karşı oy yazısı ile Danıştay Savcısı’nın mütalaasının bire bir aynı olması, Türkiye’deki vesayetçi damarın halen aktif olduğunu ve birbirlerini desteklediklerini gözler önüne serdi. Akit’e konuşan hukukçular, başörtüsü düşmanlığı yapmanın suç olduğunu belirterek, HSK’nın acilen harekete geçerek, yargı içine yuvalanmış vesayet odaklarını görevden el çektirmesi gerektiğini belirttiler.

Başörtüsü düşmanlığı suçtur

Türkiye’de vesayetçi damarın depreştiğini belirten Avukat Cüneyt Toraman, şu değerlendirmede bulundu. "Almanya’da bir savcı Nazizmi savunabilir mi? Bu yönde bir mütalaa verebilir mi? Yeni düzenlemelere göre başörtüsü düşmanlığı suçtur. Geçtiğimiz yıllarda başörtüsü düşmanlığı yapan bir akademisyen ceza aldı. Bunu bir iş yeri sahibi yapsa ceza alıyor. Başörtüsünden dolayı, bir kadını işten atsa işe iade kararı veriliyor. Herhangi bir amir, memuruna engelleme yapsa soruşturma açılıyor. Yüksek yargı üyelerine bu cezalar işlemiyor mu?"

HSK harekete geçmeli

HSK’nın harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Toraman, şöyle devam etti. "30 yıldır başörtüsü tartışması yaşıyoruz. Bunlar nerede yaşıyorlar? Başörtüsü ayrımcılığı yapmanın suç olduğunu bilmiyor mu? Ceza kanunları bunlara işlemiyor mu? Bunlar görevden alınmalı. Yargıçların ayrımcı bir tutum sergilememesi gerekir. Bu teklifte bulunan savcı ve bu yönde oy veren yargıç eğer hukuka saygılıysa bir saat bile o koltukta oturmamalılar."

Kazanımlarımız elden gider

Hukukçu ve Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da, "Vesayetçi bir damar halen depreşiyor. Bunlar çeşitli cephelerden boy vermeye başlıyorlar. Bu kararlarla bir şeyler devşirmeye çalışıyorlar. Belli bir zihniyetin çeşitli hücreleri var. Aynı mantaliteyle hareket ediyorlar. Son olaylar bunun göstergesi" dedi.

Küresel güçlerin Türkiye üzerinde kirli bir operasyon yürüttüğünü belirten Çakır, "Adı Ergenekon mudur başka bir şey midir bilmem. Küresel güçler Türkiye’yi rahat bırakmayacaklar. Bu vesayetçi damara karşı uyanık olmak gerekiyor. Bunlara karşı uyanık olmazsak kazanılmış özgürlüklerimiz gider. Meseleyi bir cadı avına dönüştürmeden, bu yapılara karşı mücadele etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.