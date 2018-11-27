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28 Şubat borazanı Saygı Öztürk, ders kitabındaki ifadeyi hazmedemedi! “15 Temmuz da mı darbe değil?”

28 Şubat döneminde darbe şakşakçılığı yapan, 17-25 Aralık’tan sonra dahi Samanyolu TV’de program yapan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, lise son sınıf için hazırlanan ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’ kitabında, 28 Şubat’ın darbe olarak anılmasından rahatsız oldu.

27 Kasım 2018 Salı 10:16
28 Şubat borazanı Saygı Öztürk, ders kitabındaki ifadeyi hazmedemedi! “15 Temmuz da mı darbe değil?”

 yeniakit.com.tr  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12’nci sınıf öğrencilerine okuttuğu “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi” ders kitabında 28 Şubat’tan “darbe” olarak bahsedilmesi Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ü rahatsız etti.

“Darbe olup olmadığı tartışmalı”

28 Şubat’ın darbe olup olmadığının halen tartışmalı olduğunu iddia eden Öztürk, sürecin davalarının henüz bitmediğini ifade etti, rahatsızlığını dile getirdi. Öztürk şunları yazdı:

“Yargı aşaması henüz bitmedi”

Geçen nisan ayında davanın 21 sanığı hakkında “müebbet hapis” cezası verildi ancak yargı aşaması henüz bitmedi. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise 12’nci sınıflarda okutulan Emrullah Alemdar ve Savaş Keleş tarafından yazılan, editörlüğünü Doç. Dr. Dündar Alkılıç’ın yaptığı “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi” ders kitabının konuları arasında 28 Şubat’ın “Darbe” olduğu belirtildi.

15 Temmuz davası da sürüyor, o da mı darbe değil?

Öztürk’ün 28 Şubat’ın darbe olarak anılmasından rahatsız olması, “Bu kafa, davası hâlâ sürüyor diye, 15 Temmuz’a da ‘darbe’ demez şimdi” diye yorumlandı.

28 Şubatçı Öztürk, 17-25’ten sonra Samanyolu’nda program yaptı

28 Şubat döneminde merhum Necmettin Erbakan üzerinden Müslümanlara kin kusan 28 Şubatçılardan biri de Saygı Öztürk’tü. Öztürk’ün 28 Şubat borazanlığı hafızalardan silinmemişken, FETÖ’nün propaganda aracı Samanyolu TV’de program yapması, 17-25 Aralık darbe girişimleri sırasında aynı kanaldaki programlarına devam etmesi, ders kitabında 28 Şubat’ın darbe olarak anılmasından rahatsız olmadı, kimlerin safında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.  

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:16
  1. Samanyolu TV
  2. Necmettin Erbakan
  3. 28 Şubat
  4. 28 Şubatçılar
  5. Emrullah Alemdar
  6. Doç. Dr. Dündar Alkılıç
  7. Savaş Keleş

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  • nasıl birkafa kendini yunanistanda sanan lar oyapılan hainlik torunun işsiz kalınca sövdüğünde öbürdünyada duyacan nasıl birkafa kendini yunanistanda sanan lar oyapılan hainlik torunun işsiz kalınca sövdüğünde öbürdünyada duyacan 26 dk önce
    türkiyenin borcu 57milyardolardı 300 milyardolaroldu 2 senede yanısıbaşına gelincemi doğruyu görecek ailesi dağılıncamı aklıbaşına gelecek kendini yunan istandamı abd demi sanıyo diye bisorarmısınız bu beyni midesinde olanlara
  • nene hatunnene hatun34 dk önce
    KANSIZ BUNLAR RABBİM SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN.SÖZCÜDE YAZIYORSUN.SAMANYOLUNDA PROĞRAM YAPMIŞSIN SEN KİMSİN BE ADAM UYRUĞUN NEDİR??????
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