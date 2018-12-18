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28 Şubat başörtüsü mağdurlarından Cumhurbaşkanı'na mektup! “Bize çocuk bakıcılığı teklif ettiler”

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, Milat Gazetesi’ndeki 18 Aralık tarihli '28 Şubat mağduru öğrencilerden…' başlıklı yazısında 28 Şubat mağdurlarının mektubuna yer verdi.

18 Aralık 2018 Salı 16:17
28 Şubat başörtüsü mağdurlarından Cumhurbaşkanı'na mektup! “Bize çocuk bakıcılığı teklif ettiler”

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, Milat Gazetesi’ndeki 18 Aralık tarihli köşesinde, halen devam eden 28 Şubat mağdurlarının mektubuna yer verdi. 28 Şubat başörtüsü mağdurlarından Emine İlyas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı mektubunda, ''çabalarınızdan ve sağladığınız imkândan dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak okullarımızın bitmesi ile engeller bitmedi. Bu kez, çalışma haklarımızla ilgili engellerle karşılaşmaya başladık. Darbe mağduru olmasaydık tabi olacağımız atanma şartları ile şu anda tabi tutulmak istendiğimiz atanma şartları arasında çok büyük farklar var. Durumumuzu size ayaküstü de olsa üç kez iletme imkânımız oldu. Hüsn-ü kabul gösterdiniz, ilgilendiniz, problemin çözümü için talimat verdiniz. Hakk’ın teslimi hususundaki kararlılığınıza yakinen bir kez daha tanıklık ettik. (Ne var ki), talimat vermiş olmanıza rağmen mağduriyetlerimizin giderilmesi hususunda bir mesafe alınmadı.” ifadelerini kullandı.

Bize çocuk bakıcılığı teklifinde bulundular

Emine İlyas Arseven’e gönderdiği mektubunda, “Bizlere, evlerde çocuk bakıcılığı ‘teklifi’nde bulundular. Evde çocuk bakıcılığı da bir iştir ve asla basite almadık ama mesleğimiz vardı, birikimlerimiz vardı, mücadelenin içinden geliyorduk. Akarsuyu bile israfı yasaklayan inancın bağlıları olarak, mesleğimizi ve birikimlerimizi israf etmeyecek bir ‘çözüm’ün arayışındaydık. Geçen her gün ömrümüzden gidiyor. Neredeyse çocuklarımız atanacak durumlara geldiler ama bizler sizin talimatlarınızı yerine getirmeyen yönetici ve bürokratlar yüzünden hâlâ hak arama peşindeyiz. 28 Şubat'ın darbe olduğu mahkeme kararı ile de tescillenmiş oldu. Her darbenin mağdurlarının olacağı ve hukukun onların haklarını teslim edip mağduriyetlerini gidermesi gerektiği yüksek malûmlarınızdır. 28 Şubat darbesine karşı çıkan bizler, şimdiye kadar darbelere karşı dik durmuş ve darbe mağdurlarının hep yanında olmuş sizden, mağduriyetlerimizi giderecek ve yaptığınız onca güzel işi taçlandıracak bir hamle daha bekliyoruz. Mağdur ve mazlumlar olarak, hayırlı faaliyetlerinizdeki başarılarınızın artarak devam etmesi için dua ediyoruz. Mağduriyetlerimizi giderecek, 28 Şubat darbecilerinin yol açtığı haksızlığa son verecek adımın atılmasını sağlayacağınıza inanıyor… Saygılarımızı arz ediyoruz.” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:48
  1. Serdar Arseven

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