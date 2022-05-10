28 Şubat artıkları çok fena kapıştı! Korkudan karısına mesaj atmış

28 Şubat artığı iki sözde gazeteci fena kapıştı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisini “yumrukları sıkılı” olmakla suçlayan Ertuğrul Özkök’e tepki gösterdi. Altaylı, Özkök'e sert eleştiriler yönelttiği yazısında "Belli ki, hala ders almamışsın. Boşuna dememişler ağaç yaş iken eğilir. Sen nasıl eğilmişsen, öyle kalmışsın. Bu saatten sonra ne desek boşuna" dedi. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Ertuğrul Özkök, eşime mesaj atmış.

“Fatih daha önce de benim aleyhime yazı yazdı ama bu kez çok ağırıma gitti. Benim menfaat karşılığı yazı yazdığımı iddia etmiş. Böyle bir şey yapmayacağımı en iyi o bilmeli. Üstelik de çok eleştirildiği Tayyip Erdoğan röportajı sonrası ben ona destek vermiştim” mealinde bir mesaj.

(...) Özkök’ün canını sıkan (...) birkaç gün önce İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi ile ilgili yazımda kendisinden “aklama paklama yapan” diye söz etmiş olmam.

(...) Ertuğrul Özkök’e bu konuda çok daha ağır bir yazım oldu geçmişte.

Hürriyet’teki son günlerinde Milli Piyango ile ilgili suçlamalar olduğunda Milli Piyango Genel Müdürü ile, Rıdvan Dilmen tarafından Turkcell BİP’e yönelik suçlamalar olduğu zaman Turkcell yöneticileri ile yaptığı röportajlar bu işin şahikasıdır.

O zaman Laundromat olduğunu yazmıştım.

Ha bir de utanmadan beni ve benim gibi az sayıda gazeteciyi “yumrukları sıkılı” olmakla suçlamışsın.

Kendince bizi gereksiz kavgacı, kötü gösterecek.

Kendisini ise barışçı, çiçek çocuk.

Memleket bu halde iken, hepimizin senin gibi, “Aman başıma bir şey gelmesin” diye dün seni hapse attırmak için yazı yazanlarla can ciğer kuzu sarması olmamızı bekleme.

Bazı insanlarda “karakter” diye bir şey var.

Sen onu yumruk zannediyorsun.

Hatırlarsan, o aklama yazıları bile senin çok korktuğun kovulmanı engellememişti.

Ama belli ki, hala ders almamışsın.

Boşuna dememişler ağaç yaş iken eğilir.

Sen nasıl eğilmişsen, öyle kalmışsın.

Bu saatten sonra ne desek boşuna."