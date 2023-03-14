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Gündem 28 Şubat artığı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na Diyanet çağrısı!
Gündem

28 Şubat artığı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na Diyanet çağrısı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef gösteren Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hadsiz bir çağrıda bulunarak, "Kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda basıp dağıtacaksın" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 16:29:00 - 2023-03-14 16:33:48
28 Şubat artığı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na Diyanet çağrısı!

 Yeniakit.com.tr 

Youtube yayınında konuşan Enver Aysever, 28 Şubat artığı olduğunu ispatladı.

6'lı noter masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Aysever, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

"Ben Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapısına kilit vuracaksın. Araştırma yapacaksın, Sayıştay'ı göndereceksin. Bu adamların altındaki araba nereden geliyor, bu ihaleleri kim alıyor? Bir kere bunları yapacaksın. Arkasından bir müdürlüğe indirgeyeceksin bunu ve bu tür kitap gibi ilmi çalışmaları da üniversitelere devredip, ilahiyatçıların elinden yapılıp Kültür Bakanlığı tarafından basılıp dağıtılmasını sağlayacaksın." diyen Aysever, hadsiz sözlerine şöyle devam etti:

Altını çiziyorum dini kitap dahi olsa mutlaka Kültür Bakanlığı'nın kültür hizmetleri tarafından sınırlı sayıda ve ilahiyat fakültelerinden geçerek yani bir dinin propagandası, bir mezhebin propagandası adına değil bilimsel bir veri varsa eğer üniversite yayınında çıkması gerekir.
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