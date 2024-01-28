28 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاؕ اِنَّ فٖي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَࣖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir.



Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır."



(Nahl Suresi, 65) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Sûrenin baş kısmında Allah’ın varlığına, birliğine ve yaratıcı kudretine dair canlı ve cansız tabiattan deliller gösterilmiş (3-16. âyetler); ardından bu kesin delillere rağmen putları O’nun ortakları olarak tanıyan müşriklerin çeşitli yanlış inanç, kanaat ve davranışları eleştirilerek özelde onlara, genelde de benzer yanlışlıkları tekrarlayan bütün insanlara dinî düşünce, yaşayış ve âkıbetleriyle ilgili uyarıcı ve aydınlatıcı açıklamalar yapılmıştır. Burada ise tekrar insanların ibret nazarıyla bakıp inançlarını düzeltmelerini amaçlayan kanıtlara dönülmekte; özellikle yağmura, süte, bala ve insanın üremesi konusuna dikkat çekilmek suretiyle, insanların zihinleri bir defa daha metafizik problemlere yönlendirilmekte ve onlara bir bakıma tekrar inançlarını gözden geçirmeleri fırsatı verilmektedir.

Allah’ın gökten su indirmesi yani yağmur olayı Kur’an-ı Kerîm’de sık kullanılan kozmolojik delillerdendir. Burada yağmurun en genel ifadesiyle ölü toprağa can vermesine ve dolayısıyla organik hayatın oluşumuna dikkat çekilmektedir. Çünkü yeryüzünde proteinlerin oluşumundan uygarlıkların yükselmesine kadar gelişen olaylar zincirinin başlangıcı sudur, yağmurdur. Çöllerin ıssız kalmasının sebebi, orada yağmursuzluk yüzünden hayat şartlarının bulunmamasıdır. Tarihin muhtelif dönemlerinde çeşitli coğrafyalarda zaman zaman yaşanan uzun süreli kuraklıklar, insanların, üzerinde yaşadıkları toprakları, yurtlarını ve yuvalarını kitleler halinde terketmelerine yol açmıştır. Nitekim Türkler’in Orta Asya’dan batıya doğru yaptıkları göçlerin asıl sebebi de kuraklık olmuştur. İşte bunun içindir ki yüce Allah, engin rahmetinin eseri olarak yeryüzüne gökten su indirip orayı diriltmesini, şenlendirmesini kendi varlığının, yaratıcı kudretinin ve lutfunun bir kanıtı olarak ortaya koymaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 414-415

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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



Ebu Bekre Nüfey bin Haris anlatıyor:



"Resûlüllah (s.a.v.) üç kere tekrarlayarak:

- Dikkat edin, en büyük günahları size bildireyim mi, buyurdu.

Biz de:



- Evet ya Resûlallah, dedik.



Resûlüllah:

- Allah'a ortak koşmak ve anne-babaya karşı gelmektir, dedi.

"Bu sırada bir yere yaslanıyordu. Birden oturdu ve sözlerine şöyle devam etti:"

- Dikkat edin (bana kulak verin) diğerleri de yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmaktır.

"Aynı kelimeleri durmadan tekrarlıyordu. O kadar tekrarladı ki, biz 'Keşke sussa.' diye (içimizden) söylendik."



Kaynak: Buhari, Edeb 78; Müslim, İman 1





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