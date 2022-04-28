28 Nisan 1920: TBMM’de İçki Yasağının Kabul Edilmesi

Trabzon Milletvekili (Şehit) Ali Şükrü Bey mecliste, Mustafa Kemal'in önderliğindeki Birinci Grup'a muhalif milletvekillerinin toplandığı İkinci Grup'un liderlerinden biri olmuştu. (Şehit) Ali Şükrü Bey 28 Nisan 1920’de içki yasağı konusunda meclise yasa teklifi verdi ve yasalaşması için büyük çaba sarf etti.





Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının daha beşinci gününde Hükümet bile kurulmadan Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, içkinin yasaklanmasını isteyen bir kanun önerisi yaptı. Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, içkinin İslam dininde günah olmasından hareket ediyordu. Fakat içki o zamana kadar kanunen yasak değildi.





Ali Şükrü Bey’in önerisine Hükümet ve Meclis bir kalemde “Hayır” diyemediler. Bunun nedeni, içkiyi yasaklayarak dindar halka Kuvayı Milliye’yi sevdirmekti. Tıpkı Meclis’te ele alınan ilk kanun teklifi hayvan vergisinde olduğu gibi.

Ceza Kanunu’nda sarhoş olup ortalığı rahatsız etmek yasaktı ama Ali Şükrü Bey’in kanun teklifinde, her türlü alkollü içkinin yapımı, yurda sokulması, alınıp satılması, kullanılmasının yasaklanması isteniyordu. Öneride haram olmasından başka içki alışkanlığının birçok kötülüğün hatta felaketin nedeni olduğu da belirtiliyordu.





İçki Amerika Birleşik Devletleri’nde de başka nedenlerle yasaktı. Ali Şükrü Bey, içkinin Rusya’da da yasak olduğunu söylüyordu. İçkiyi yasaklayan bu Kuvayı Milliye Meclisi, İstanbul’dan kışkırtılan isyancılar tarafından Bolşevik, zındık ilan edildiği için içkiyi yasaklamak dindar halkın gözünde Kuvayı Milliyecilere puan kazandırdı.

28 Nisan 2015: Mehmet Serhan Tayşi’nin Vefatı

Araştırmacı, yazar (D. 1942, Adana – Ö. 28 Nisan 2015, İstanbul). Babasının vazifesi gereği bulunduğu Adana’da dünyaya geldi. Aslen İzmir Bayındırlı bir ulemâ ailesine mensuptur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlayan Tayşi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.





1970 yılında girdiği bir imtihan neticesinde Millet Kütüphanesi’nde göreve başlayarak sırasıyla memurluk, bölüm şefi, uzmanlık, başuzmanlık ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1983’te Millet Kütüphanesi müdürü oldu ve 2003 yılı başında, emekli olana kadar bu görevine devam etti. Kütüphanecilik, kütüphaneler, kitaplar, kültür ve tarih konulu birçok makale kaleme aldı.

Millet Kütüphanesi eski Müdürü, kitabiyat âlimi Mehmet Serhan Tayşi, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan bu makalelerinin yanında Mecmuâ-yi Tekâyâ, Lemezât-ı Hulviyye, Kıyâfetu’l-İnsâniye gibi klasik Osmanlı eserlerini günümüz Türkçesine kazandırdı. Hakkında, kendisiyle gerçekleştirilmiş uzun soluklu bir söyleşiye dayanarak hazırlanmış Ali Emirî’nin İzinde adlı bir eseri 2009 yılında yayımlandı.





İstanbul Sahrâyıcedit’te ikamet eden Mehmet Serhan Tayşi, Elif Hanım’la evliydi. 28 Nisan 2015 günü İstanbul’da vefat etti. Ertesi günü Fatih Camiinde kılınan ikindi nazmı ardından İstanbul’da toprağa verildi.

KAYNAK: Yazar Mehmet Serhan Tayşi vefat etti (yenisafakcom.tr, 28.4.2015), Osman Eskice (Sanatalemi.net, 30.4.2015), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).





28 Nisan 1993: İstanbul'daki Ümraniye çöplüğü, biriken metan gazı yüzünden patladı, 39 kişi öldü.



