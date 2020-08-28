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Gündem 28 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

28 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:44:00 - 2020-08-28 10:31:00
28 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ mensubu askerlerden itirafçı olanların bir kısmının ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü telefonlar irtibatıyla örgüte mensubiyeti bulunan şüpheliler için çalışma başlatıldı.

Örgüt bünyesinde, abi, bölge üniversite mesulü, müdür yardımcısı, yer teminci ve doktor, öğretmen, bölge talebe mesulü gibi sıfatlarla görev yapan 59 mahrem imam hakkında yakalama kararı verildi.

24 gözaltı

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında 'Hakan' kod adlı B.K.'nın İzmir'deki Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında, "Remzi" kod adlı R.E'nin ise Kocaeli'de Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında üst düzey faaliyet gösterdikleri belirlendi.

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Yorumlar

İsmail

ŞEREFSİZLERİ TOPLA TOPLA BİTMİYO BU VATAN HAİNLERİNİN HAKKI KILIÇ YARGILAMADAN DOĞRAYIP KANALİZASYONA DOLDURACAKSIN AYRIK OTU GİBİ ÜLKEYE SAÇAK SALMIŞLAR O...ÇOCUKLARI.
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