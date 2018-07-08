28 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün "örgüt imamı" ile bazı askerler arasında ankesörlü veya sabit kontörlü telefon hatları aracılığıyla irtibat sağlandığı tespit edildi.

Bu çerçevede 28 ilde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 2 yarbayın da bulunduğu 53 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Batman Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.