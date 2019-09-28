28 Eylül Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan arıza kesintisi duyurusunda, İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi olacağı bildirilmişti. Su kesintisi yaşayan ilçelerden biri de Sancaktepe. Sancaktepe'de yalayan vatandaşlar 28 Eylül Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek?sorusunun yanıtını merak ediyor. 28 Eylül Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan arıza kesintisi duyurusunda, İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi olacağı bildirilmişti. Su kesintisi yaşayan ilçelerden biri de Sancaktepe. Sancaktepe'de yalayan vatandaşlar 28 Eylül Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek?sorusunun yanıtını merak ediyor. 28 Eylül Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı... 28 Eylül Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-09-28 14:33:29.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





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