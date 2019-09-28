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28 Eylül altın fiyatı bugün ne kadar? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatlarında son durum

Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar haftanın kapanışında altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyorlar. 28 Eylül Cumartesi günü gram, çeyrek, bilezik altın fiyatlarında son durum ne? 28 Eylül altın fiyatı bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, bilezik altın fiyatlarında son durum...

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:09
28 Eylül altın fiyatı bugün ne kadar? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatlarında son durum

Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar haftanın kapanışında altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyorlar. 28 Eylül Cumartesi günü gram, çeyrek, bilezik altın fiyatlarında son durum ne? 28 Eylül altın fiyatı bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, bilezik altın fiyatlarında son durum...

28 Eylül altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu haftanın kapanışında merak edilen konular arasında. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,99 azalışla 271,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95 kayıpla 1.809,00 lira oldu. Geçen hafta 451,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 442,00 liraya düştü. 

İşte güncel 28 Eylül tarihli güncel altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

28 Eylül Cumartesi günü gram altın 272,55 liradan alınırken, 272,61 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

28 Eylül Cumartesi çeyrek altın 434,81 liradan alınırken, 444,66 liradan satılıyor.

Yarım altın ne kadar oldu?

28 Eylül Cumartesi yarım altın 866,90 liradan alınırken, 889,32 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını

28 Eylül Cumartesi Cumhuriyet altını 1.799,00 liradan alınırken, 1.826,00 liradan satılıyor.

Tam altın

28 Eylül Cumartesi tam altın 1.793,58 liradan alınırken, 1.838,48 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:09
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