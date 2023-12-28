28 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (28 Aralık 2023) sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَمَنْ يَعْمَلْ سُٓوءاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوراً رَحٖيماً
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
"Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır."
(Nisa Suresi, 110) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)