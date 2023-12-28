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İSLAM 28 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-12-28 08:03:00 -
28 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (28 Aralık 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَنْ يَعْمَلْ سُٓوءاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوراً رَحٖيماً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır."

(Nisa Suresi, 110)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

GÜNÜN SÖZÜ:

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