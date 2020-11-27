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Gündem 28 - 29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Gündem

28 - 29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

11 Mart tarihinden bu yana ülkemizde etkisini göstermeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilim Kurulu tavsiye kararları sonrası geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hafta sonları belirli saatlerde ülke genelinde kısıtlama uygulanmaya başlandı. İşte bu hafta 28 - 29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:28:00 -
28 - 29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, bu akşam var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 28 - 29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne? İşte detaylar...

28 - 29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı bu hafta (28-29 kasım) olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından internette cevap arayan sorular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilk olarak geçtiğimiz hafta sonu uygulandı. Vatandaşlar belirli saatler arasında dışarı çıkamadılar. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için ise sürekli olarak belirli saatler aralığında yasak bulunuyor. Hafta sonu da yeni bir karar alınıncaya kadar 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

27 Kasım koronavirüs vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.

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