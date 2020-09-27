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İSLAM 27.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-27 06:46:00 -
27.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَللّٰهُ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُث۪يرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَٓاءِ كَيْفَ يَشَٓاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِه۪ۚ فَاِذَٓا اَصَابَ بِه۪ مَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Bulutları harekete geçirsin diye rüzgârları gönderen Allah’tır.

  Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazan da parçalara ayırır; nihayet içinden yağmurun çıktığını  görürsün.

  Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar."

 (Rûm Suresi - 48)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Halkın arasını düzelten ve bunun için iyilik kasdiyle söz taşıyan ve yine iyilik düşüncesiyle yalan söyleyen, yalancı değildir."

(Buhârî, Sulh, 1)

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