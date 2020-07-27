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İSLAM

27.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 06:15:00 - 2020-07-27 06:24:11
27.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰىۙ   وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ   وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰىۖ     ثُمَّ يُجْزٰيهُ الْجَزَٓاءَ الْاَوْفٰىۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez."

 "İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder."

"Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir."

"Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir."

 (Necm Suresi, 38-39-40-41)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ: 

Âyetler dürüstlükle çalışıp çabalamanın, alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine de işaret etmektedir. 

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Eğer takva sahibi gençler, beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.” 

(Taberani, el-Evsat, 7/134)

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