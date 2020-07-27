27.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰىۙ وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰىۖ ثُمَّ يُجْزٰيهُ الْجَزَٓاءَ الْاَوْفٰىۙ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez."
"İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder."
"Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir."
"Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir."
(Necm Suresi, 38-39-40-41) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Âyetler dürüstlükle çalışıp çabalamanın, alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine de işaret etmektedir.
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Eğer takva sahibi gençler, beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.”
(Taberani, el-Evsat, 7/134)