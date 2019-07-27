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27.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

27 Temmuz 2019 Cumartesi 06:13
27.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰٓى اَوْلِيَٓاءَۢ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍۜ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ

" Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli (dost) edinmeyin.

 Onlar birbirlerinin velileridir.

 Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır.

 Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

(Maide Suresi, âyet:51   Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki bacağı arasındaki (tenâsül) uzvunu koruma sözü verirse, ben de ona  cennet sözü veririm.”

(Buhârî, Rikak 23; Tirmizî, Zühd 61)


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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 06:13
  1. 27.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Maide 51
  3. Yahudi ve Hıristiyanlar
  4. dost edinmek
  5. dili korumak
  6. Namusu korumak

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