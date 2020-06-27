27.06.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَٓا اَوْلَادُكُمْۚۛ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۚۛ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْۜ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir; Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir."
(Mümtehine Suresi -3) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Âyette bu dünyadaki yakınlığın davranışlarımızı yönlendirecek yegâne ölçü olamayacağına ve kıyamet günü herkesin kendi davranışlarıyla başbaşa kalması sahnesinin daima göz önünde bulundurulması gereğine dikkat çekilmektedir
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“İmanın son noktası, haramlardan titizlikle sakınmaktır.”
(Suyuti, Camiu’s-Sağir, II/96)