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27 yıldır kardeş acısıyla yaşayan Diyarbakırlı aile Akit’e konuştu: HDP PKK’nın meşru çocuğu

Ulu Cami’nin önceki imamı ve PKK’nın ölüm listesinde yer alan kanaat önderi Mehmet Sait Yaz, “HDP, PKK’nın gayri meşru çocuğu değil meşru çocuğudur” dedi. Kardeşi GOAP Başkanı Abdulvasi Yaz ise; “HDP ve PKK’nın 1743 sivil toplum görünümlü derneğine karşı mücadele ediyoruz. O çocukları alabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:04
27 yıldır kardeş acısıyla yaşayan Diyarbakırlı aile Akit’e konuştu: HDP PKK’nın meşru çocuğu

 Hacı Yakışıklı  Diyarbakır 

PKK’nın, Kürtleri Marksist, feminist, sosyalist düşünceye alet ettiğini söyleyen Mehmet Sait Yaz; “Bugün Kürt siyaseti yürüten insanların başında Kürtler yok. Kürt hakkını savunuyorum diyen Figen Yüksekdağ çıkıyor, ‘Halkımız bize 6 milyon oy verdi’ diyor. Kürt de değilsin. Ertuğrul Kürkçü’nün dedesi Kürt ve Alevileri katleden insandır. Kürkçü şimdi gitsin Mersin’den bağımsız aday olsun 500 oy alamaz. Geliyorlar Diyarbakır’a ben Kürt hakkını savunuyorum diyerek aday oluyorlar. Seçildikten sonra Kürt halkının sorunuyla zerre ilgilenmiyorlar” diye konuştu.

Kürtler ölse HDP umursamaz

Mehmet Sait Yaz sözlerini şöyle sürdürdü: “100 bin Kürt ölse umurlarında değil. Onlar ideolojilerinin derdinde. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Kandil’i ve HDP yöneticilerini çağırsa, “Alın Elazığ’dan bu yana sizin olsun’ dese asla kabul etmezler. ‘Nasıl idare edeceğiz burayı’ derler. ‘Bize bu bölgeyi verin, Türkiye’ye bağlı olarak sosyalist ilkelerle idare edelim’ istiyorlar. Kürt halkı büyük çoğunlukla bunun farkında değil.

Her aktif HDP’li pasif PKK’lı

Diyorlar ki, HDP ile PKK arasına mesafe koysun. Bu yorumlara hayret ediyorum. PKK Türkiye Cumhuriyeti’nin kanun ve kurallarına göre gayrimeşru bir örgüttür. HDP ise PKK’nın meşru çocuğudur. Devlete göre HDP meşru siyasi partidir. Ancak her aktif HDP’li pasif PKK’lıdır. Her HDP İl Başkanlığı PKK örgütünün bir teşkilatıdır. HDP eşittir PKK. Kürtler namus ve din olmadan yaşayamaz. HDP geldi bu ikisini de yok etti. Devlet ve sistem buna seyirci kaldı. Gençlerimizi uyuşturucuyla, dinsizlikle, ideoloji ile karşı karşıya bıraktı. Burada 50’li yaşların üstünde, üç aylarda bile orucunu tutan insanlar gidip HDP’ye oy veriyor. Kürt analarının ideolojiden haberi yok.

Devlet annelere sahip çıkmalı

Çocuklarının dağdan indirilmesini isteyen annelere destek verilmelidir. Ama bu çocuklar gitmedi diyelim başka şeylere müptela oluyor. Devlet bu insanlara sahip çıkmalıdır. PKK bir süre sonra bu ailelerin evlerine gidip tehdit edecek. Eğer devlet bunları desteklemezse 15-20 gün sonra biter. Devlet kimin çocuğunun dağda olduğunu tek tek biliyor. Gidenleri çağırmak bir yana gitmeyen çocukların ailelerini de öğretmeni, muhtarı, imamıyla gitsin bunları ikna etsinler. Toplum birbirine destek olmalı. Mahalle mahalle gezilmeli. Güneydoğu’da yaşayan Kürtler Suriye’deki Kürtlere benzemez. Biz iç içe girmiş, akraba olmuşuz. Batı’da çok Kürt vatandaşı var. Et tırnak olmuşuz.

-Mehmet Sait Yaz ve Abdulvasi Yaz kardeşlerin ağabeyi imam Abdulhalim Yaz 1992’de 36 kurşun sıkılarak PKK tarafından şehit edilmişti.

‘Acılı annelerin yanındayız’

Diyarbakır’ın en büyük sivil toplum örgütü olan ve 400 STK’yı bünyesinde bulunduran Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu (GOAP) Başkanı Abdulvasi Yaz, HDP ve PKK’ya karşı dernekleşerek mücadele ettiklerini belirterek, şunları dile getirdi: “Biz Diyarbakır’da HDP ve PKK’nın 1743 sivil toplum örgütü görünümlü dernek açtıklarını gördük. Onların sivil toplum örgütleri vasıtasıyla halkımızın her tarafına yayıldıklarını gördük. Biz de Cenab-ı Allah’ın Kur’an’da buyurduğu gibi sizin düşmanlarınız sizlerle nasıl mücadele ediyorsa daha fazlasını sergileyin ki ‘kendi düşmanınızı o zaman alt edebilirsiniz’ bunu kendimize şiar edindik. Kentin en büyük sivil toplum örgütüyüz elhamdülillah. Terörü teşvik etmek aileler içerisinde başlar. Aileler terör örgütünün propaganda bombardımanına evlatlarını maruz bırakıyorlar. Evlatları evden kaçınca o zaman anlıyorlar. Kimse 17 yaşındaki evladının dağlarda, çukurlarda berhava olmasını istemiyor. GOAP olarak sonuna kadar bu aileleri desteklemekteyiz. O çocukları alabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:04
  1. Mersin
  2. Elazığ
  3. Diyarbakır
  4. PKK
  5. Kürtler
  6. Marksist
  7. feminist
  8. sosyalist
  9. Mehmet Sait Yaz
  10. Türkiye Cumhuriyeti
  11. Kürt hakkı
  12. Ertuğrul Kürkçü
  13. HDP
  14. Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu (GOAP) Başkanı Abdulvasi Yaz

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