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Dünya 27 yıl önce Ermenistan’ın işgal ettiği Şuşa şehri boşaltılıyor
Dünya

27 yıl önce Ermenistan’ın işgal ettiği Şuşa şehri boşaltılıyor

Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor. 27 yıl önce Ermenistan’ın işgal ettiği Şuşa şehrinde insanların yüzde 80’i şehri terk etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 03:00:00 -
27 yıl önce Ermenistan’ın işgal ettiği Şuşa şehri boşaltılıyor

Azerbaycan ordusunun zafere ilerleyişi sürerken işgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor.

27 yıl önce Ermenistan, Azerbaycan’ın Şuşa şehrini işgal etmişti. Şuşa şehri tekrar Azerbaycan'ın eline geçti. Şuşa şehrindeki 5 bin üzerindeki Ermeni nüfusu, Ermenistan'a doğru kaçmak için şehri bırakıp gitti.

Azerbaycan ordusunun geçtiği her caddede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin bir arada bulunduğu pankartlar yer alıyor.

Azerbaycan ordusu istikametini Şuşa ve Hankendi'ye çevirdi. Bölgede bulunan yaklaşık 15 bine yakın Ermeni askerinin ablukaya alınması hedefleniyor. Bir günde Ermenistan'a ait 10 tank imha edildi.

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