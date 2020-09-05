27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, gala konseriyle başladı.

Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belirlediği hijyen, sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimiyle güvenli ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen festivalin açılışı yapıldı.

Gala konseri, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, Devlet Opera ve Balesi solistlerince verildi.

Türk, dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış opera sanatçıları mezzosoprano Ferda Yetişer, soprano Simge Büyükedes, tenor Efe Kışlalı, bariton Eralp Kıyıcı, seyircilere keyifli bir gece yaşattı.

Konserde, 80 dakika boyunca sevilen, ünlü, seçkin opera eserlerinden aryalar, napolitenler, popüler şarkılar seslendirildi.

Gala konserini, sanatseverlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal izledi.

- Sırada iki konser var



Zengin bir repertuvarla 9 Eylül'de "3 Soprano-3 Bas" konseriyle devam edecek programda, orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solistler Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos, Zafer Erdaş'a eşlik edecek.



Birçok yerli, yabancı sanatçı, sanat topluluğunu seyirciyle buluşturan ve Bakanlığın hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin kültür, sanat turizmine katkılar sağlayan festival, 12 Eylül'de "Genç Opera Yıldızları" konseriyle sona erecek.

- Salgın kurallarına uyuluyor

Salgın sürecinde sahnelerden ayrı kalan Devlet Opera ve Balesi, yeni normalleşme kuralları çerçevesinde ilk kez haziranda düzenlediği antik açık hava konserlerinde uyguladığı, tüm dünyaya örnek olan hijyen, sosyal mesafe kurallarını bu festivalde de yerine getiriyor.

Sahne önü ile arkasında alınan sağlık önlemleri kapsamında, sanatçılar ve çalışanların da korunacağı birçok düzenleme yapıldı. Orkestralarda üflemeli enstrümanların önüne dünyada ilk olarak Türkiye'de kullanılan, önünde "flexi glass" bariyerler bulunan nota sehpaları konuldu.

Sanatçıların sosyal mesafe kuralları gözetilerek seçilen uygun eserleri seslendirecekleri etkinlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19'la mücadele kurallarına uyuluyor.

Bu çerçevede, temsillerin yapılacağı açık hava oturma düzeninde aileler, çiftler arasında sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Temsiller esnasında mekanların seyirci kapasitelerinin maksimum yarısı kadar koltuk bileti satışı yapılacak.



