27 ülkeye bal sattık

Almanya’ya 1 milyon 304 bin 114, ABD’ye 1 milyon 148 bin 989, Kuveyt’e ise 215 bin 537 dolarlık ürün gönderildi. Doğu Karadeniz’den de Almanya, Birleşik Krallık, Bahreyn, Pakistan, Çin, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) toplam 316 bin 277 dolarlık bal ihraç edildi. Bölgeden yapılan ihracat yüzde 74 arttı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bala talebin arttığını dile getirdi. Kalyoncu, “Bal ihracatında geçen yılı güzel rakamlarla kapattığımız gibi bu senenin iki aylık dönemini de verimli geçirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre bal ihracatında gerek miktar gerekse değer bakımından artış yaşandı. Bu artışın yıl içerisinde de devam edeceğine inanıyoruz” dedi. Kalyoncu, ihracatta önemli kriterlerin başında markalı ürün ve kaliteli ambalajlamanın geldiğini vurguladı. Üreticilerin bu konuya dikkat etmeleri halinde yüksek katma değer elde edebileceklerinin altını çizdi.