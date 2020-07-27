27 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum! Altında rekor yükseliş
27 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum! Altında rekor yükseliş devam ediyor. 425 liradan işlem gören gram altın fiyatı, yatırımcıları şaşırttı. Dünya ve Türkiye piyasası için büyük bir rekora ev sahipliği yapan altının ons fiyatı 1.933 oldu ve rekor seviyeye yükseldi. Peki ama bugün altın ne kadar? Güncel altın fiyatları, haberin detayında liste şeklinde yer alıyor...
Gram altının 425 lirayı görmesi herkesi şok etti. Temmuz ayında yükseleceği söylenen altın fiyatları rekor kırdı. Ağustos ayında da yükseleceği düşünülen altın fiyatlarının güncel listesi için okumaya devam edin...
*Liste; önce alış, daha sonra satış fiyatları olacak şekilde düzenlenmiştir.
GRAM ALTIN
- 425,96
- 426,10
22 AYAR BİLEZİK
- 389,00
- 391,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.774,80
- 2.799,50
YARIM ALTIN
- 1.387,40
- 1.405,10
ÇEYREK ALTIN
- 695,80
- 703,40
REŞAT ALTIN
- 2.807,27
- 2.832,45
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 387,53
- 402,52
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 239,80
- 278,34