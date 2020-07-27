27 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum! Altında rekor yükseliş devam ediyor. 425 liradan işlem gören gram altın fiyatı, yatırımcıları şaşırttı. Dünya ve Türkiye piyasası için büyük bir rekora ev sahipliği yapan altının ons fiyatı 1.933 oldu ve rekor seviyeye yükseldi. Peki ama bugün altın ne kadar? Güncel altın fiyatları, haberin detayında liste şeklinde yer alıyor...