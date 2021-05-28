‘27 Mayıs ruhu CHP’de yaşıyor’

Türk demokrasi tarihinde “kara bir leke” olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve geçen yıl da tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs’ın 61. yılında AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada’nın önce “yaslı ada”ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüşme sürecinin, aynı zamanda Türkiye’nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özeti olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

Darbeci zihniyet devam ediyor

“Ülkemizi darbenin eşiğine getiren zihniyetin varlığını halen devam ettirdiğini görmemiz ise ayrıca bir üzüntü kaynağıdır. Darbeden birkaç hafta önce Menderes’e gönderilen muhtıra mahiyetindeki mektupta ifade edilen görüşler ve kullanılan üslup ile 1971 muhtırasında, 1980 darbesi öncesinde, 28 Şubat 1997 muhtırasında, 27 Nisan 2007 bildirisinde, hatta son emekli amiraller açıklamasında sergilenen yaklaşım hep aynıdır. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir.

CHP’nin genlerine işlemiş

‘CHP artı ordu eşittir darbe’ diye kurulan denklemin sahipleri, bu faşist zihniyetlerini pervasızca sergilemekten de çekinmemişlerdir. Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin adeta genlerine işlemiştir. Türkiye’yi gelecekte çok farklı bir lige çıkartacak olan uçak, otomobil, dizel motor üretimi, yeraltı kaynaklarının keşfi ve değerlendirilmesi, üretime ve ihracata dayalı ekonominin kurulması gibi atılımlar hep CHP zihniyeti ve onun ikizi olan darbeciler tarafından akamete uğratılmıştır.

Bu yola kefenimizi giyerek çıktık

‘Darbeler zaruretler doğmadan yapılmamıştır, maalesef bugün böyle bir zaruret vardır’ diyerek Milli Şeflerinin izinden gittiklerini gösterenler yine bunlardır. Birkaç hafta önce bizi merhum Menderes’in akıbetiyle tehdit edenler yine bunlardır. Çeşitli çevreler tarafından darbe iması ile yürütülen tüm kirli girişimler CHP yönetimi tarafından desteklenmiştir. CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken her yakalandıklarında ise ‘yapay gündem’ diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Ama şunu bilmiyorlar, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık, onlar bunun farkında değil.

Panzehir güçlü milli iradededir

Darbeci zihniyetin panzehiri, milli iradenin güçlenmesidir. Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu doğrultuda önemli bir adım attık. İnşallah yeni ve sivil anayasayla bu adımı kalıcı hale getirerek, ülkemizi demokraside en üst lige çıkartacağız. Amacımız Meclis’teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlığımızı milletin takdirine sunmakta kararlıyız.”

2023’te yine derslerini alacaklar

Ekonomiye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu çerçevede son yıllarda petrol ve doğal gaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini de milletimle paylaşmak istiyorum. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce ‘Petrol yok’ diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Bugüne kadar girdiği her seçimde CHP’ye hak ettiği dersi veren milletimiz, şu anda ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz, inşallah 2023’te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır. Yarın da Taksim Camii’nin inşallah cuma namazıyla açılışını yapacağız.”

