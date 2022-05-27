27 Mayıs darbesi lânetle anılıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye’yi yeniden milli ve manevi değerlerine kavuşturmak isteyen Adnan Menderes’in, zorla iktidardan indirildiği 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 62. yıldönümü.

Millet iradesinin ayaklar altına alındığı ve demokratik temayüllerin tank paletleri altında ezildiği 27 Mayıs süreci, milletin hafızasında derin bir üzüntüyle yâd ediliyor. Seküler cenah ve CHP zihniyeti tarafından ‘devrim’ olarak nitelendirilen 27 Mayıs Darbesi, Türkiye’yi onlarca yıl geriye götürdü ve siyasi tarihine büyük bir trajedi olarak geçti.

‘Darbelerin anası’ olarak anılan 27 Mayıs’ın mağdur ettiği mazlumlar aradan geçen 62 yıla rağmen halk nezdinde büyük bir itibar görürken, darbeyi gerçekleştirenler ise hep lânetlenecektir. Başını Cemal Gürsel’in çektiği darbeciler, iktidarı gasp ederek halkın seçtiği kişileri idama mahkum etmişti. Ezanı aslına çevirerek CHP zihniyetini hıncını üzerine çeken Adnan Menderes, ilahi hitabı aslıyla okutmanın diyetini canıyla ödemişti.