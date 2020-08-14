27 internet sitesi için kapatma kararı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen internet siteleriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yeni yayınladığı bültende yaptırım, tedbir ve suç duyurularını açıkladı. Alınan son kararlara göre, vatandaşlara yasadışı yatırım işlemleri için aracılık eden 27 internet sitesinin kapatılması için suç duyurusunda bulunulacak.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklamaya göre, Türk vatandaşlarına yönelik internet üzerinden kaldıraçlı işlem yaptıran internet sitelerinin erişimi için Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan 99'uncu maddenin 4'üncü fıkrasında yer alan yaptırımlar uyarınca işlemler yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca SPK, erişim engelleme kararı için suç duyurusunda bulunulan internet sitelerini de yayımladı.