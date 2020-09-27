27 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 27 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 7 bin 997'ye yükseldi. 1467 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 314 bin 433'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 116 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 275 bin 630 oldu. Son 24 saatte 101 bin 119 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6.5 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerini kullandı.