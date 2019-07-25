27. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri - Türkiye, Belçika ve Estonya ile 4. grupta yer aldı



ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 27. Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve Estonya ile mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da 15-31 Ocak 2021'de düzenlenecek 27. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası'nın eleme grubu kuraları Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi. 15 takımın mücadele edeceği eleme turu 4 gruptan oluştu. Kura çekimine seribaşı olarak katılan Türkiye, Belçika ve Estonya ile 4. grupta yer aldı. Eleme gruplarında mücadele 23-24 Ekim 2019 tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Gruplarda son karşılaşmalar ise 11-12 Ocak 2020'de oynanacak. Gruplarında ilk sırayı alan 4 takım play-off turuna yükselecek.



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