Polis adayları tarafından 27. dönem POMEM sınav tarihlerine ilişkin gelişmeler sık sık araştırılıyor.27. Dönem POMEM kapsamında yapılacak olan 2021 polislik sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ön sağlık kontrolünün ardından polis adayları fiziki yeterlilik sınavı için gün saymaya başladı. Peki, 27. dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?

27. dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?

Polis adayları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açılamaları yakından takip ediyor. Ancak 27. Dönem POMEM sınav tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.