267 milyon dolarlık adam: Erdoğan'ın iktidarı Türkiye'yi çekici hale getiriyor

Hedge fonu ProMeritum Investment Management’in kurucusu Pavel Mamai Türkiye, Ukrayna ve Güney Afrika’da fırsatlar gördüğünü söyledi. Yönettiği 267 milyon dolarlık gelişen ülkeler fonunda Ukrayna ağırlığını artıran Mamai, Türkiye’yi de gözlüyor.

''ERDOĞAN'IN İKTİDARI TÜRKİYE'Yİ ÇEKİCİ HALE GETİRİYOR''

Bloomberg’de yer alan habere göre Mamai, Türkiye için "Bir kere iktidar dinamikleri ve ekonomi istikara kavuştuğunda yatırımcılar Türkiye’ye geri dönebilir" diye konuştu.



Fırsatları gözlemek için Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyleyen Mamai, "Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarı konsolide etmesi Türkiye’yi çekici hale getiriyor" dedi.



Öte yandan Mamai, Ukrayna’ya IMF yardımının devam etmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Fon, Mart ayında Ukrayna ağırlığını IMF beklentileriyle artırmıştı.