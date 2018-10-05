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262 yıllık cami restore edilerek ibadete açıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 262 yıllık caminin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 20:01
262 yıllık cami restore edilerek ibadete açıldı

Cihanzade Elhac Mehmet Ağa tarafından 1756 yılında inşa edilen zaman içinde yıkılan Dedeköy Mahallesi'ndeki Cihanoğlu Camisi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden ihya edildi.

Restorasyonu tamamlanan caminin ibadete açılması nedeniyle tören düzenlendi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada restorasyon maliyetinin 640 bin lira olduğunu belirttti. Köşger, mahalle parke taşlarının da valilik tarafından yaptırıldığını, devletin toplumun her alanında var olduğunu söyledi. Camilerin, toplumun vazgeçemeyeceği, birlik ve beraberliğin temel unsurlarını barındıran eserler olduğunu vurgulayan Köşger, "Nasıl bayrağımız, nasıl ezanımız bizi biz yapan değerlerse camilerimiz de aynı şekilde bizi biz yapan bizi bir araya getiren, cem eden, toplayan, bizi kardeşçe bu vatanda bu ülkede özgürce yaşatan yaşamamıza vesile olan eserlerdir." dedi.

Köyün tek camisiydi

Dedeköy Mahalle Muhtarı Ahmet Maraş da Vali Köşger'e teşekkür ederek, "Köyümüzün tek camisiydi. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunarak restore edilmesini istedik. 15 aylık bir sürede camimizin restorasyonu tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Caminin yüksek platform üzerinde Aydın Ovası'na bakan bir teras oluşturularak kurulduğu, "U" şeklinde son cemaat yeri ile çevrelenen harim kısmının kare planlı olduğu, son cemaat yerinin ise sekizgen ayakların üzerinde sivri kemerlerin taşıdığı ahşap örtü sistemi ile taşındığı belirtildi. Açılışa, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:01
  1. Aydın
  2. dedeköy
  3. Cihanoğlu Camisi

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