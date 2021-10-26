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İSLAM 26.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-10-26 07:11:00 -
26.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

مَنْ جَٓاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَاۚ وَمَنْ جَٓاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذٖينَ عَمِلُوا السَّيِّـَٔاتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır; kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri   işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler."

 (Kasas Suresi - 84)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanların dünya hayatında yaptıklarının âhirette karşılıksız kalmayacağı, ceza veya mükâfatın, dünya hayatında ortaya konan iyi ya da kötü tutum ve davranışların tabii sonucundan başka bir şey olmadığı ifade edilmektedir (“iyilik” diye çevirdiğimiz hasene ve “kötülük” diye çevirdiğimiz seyyie kavramları hakkında bilgi için bk. En‘âm 6/160; Neml 27/89-90).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 248-249

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Vallâhi mü'min değildir, vallâhi mü'min değildir, vallâhi mü'min değildir."

"Kim Ya Rasulallah?" diye sorduklarında, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

"Komşusu, belâlarından emin olmayan kimse (mü'min değildir)."

Hadiste, "mü'min değildir" sözü, "olgun, kâmil mü'min değildir" anlamındadır. Zira bu hareket ebedî cehennemde bırakacak imansızlık hareketi değildir. Diğer bir ifade ile, bu hareket olgun mü'min olmak için gerekli, fakat iman etmiş olmak için şart değildir.

"Komşusu, zararından emin olmayan kimse cennete giremez."

 (Buhari, Edeb 29; Müslim, İman 73)

Hadiste geçen "Cennete giremez" ifadesinden de "Kıyamette ilk önce kurtulmuşlar içinde cennete giremez" şeklinde anlaşılmalıdır. Yani bu hareketinin cezasını çeker, sonra cennete girer. Şayet komşuya eza etmenin günah olmadığı görüşünde ise, durumu cehenneme girmeyi zaruri kılmış olur.

Hadisimiz, komşuya eziyetten sakınmayı, onlara kötü hareketlerden kaçınanın imanının kemâle erdiğini, komşuya verilen zararın Allah'a isyana, onun da cehennem azabına götüreceğini ifade etmektedir.

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