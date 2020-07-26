26.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?"

(Kamer Suresi - 17) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Buradaki “kolaylaştırma” anlamına gelen lafızdan hareketle Kur’an’ın kendine özgü ifade özellikleri, anlaşılma ve ezberlenmesinin kolay oluşu gibi hususlar üzerinde durulmuştur.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Sizin her birinizin annesinin karnındaki yaratılışının toplanması / spermin yumurtayla birleşip döllenmesi kırk günde olur.

Sonra aynı süre içerisinde alaka / yapışkan -döllenmiş hücre- haline gelir. Sonra aynı süre içerisinde mudga / çiğnemlik et parçası görünümündeki şeklini alır.

Sonra Allah dört kelimeyi / dört hususu yazmakla görevlendirilen bir melek gönderir ve kendisine: ‘Onun amelini, rızkını, ecelini bir de şaki veya said olduğunu yaz.’ diye emredilir.

Sonra kendisine ruh üflenir…”

(Buharî, Bedu’l-halk, 6)