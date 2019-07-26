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26.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

26 Temmuz 2019 Cuma 06:37
26.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْد۪يهِ اِلٰى عَذَابِ السَّع۪يرِ

"Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: Her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir."

(Hac Suresi, âyet:4        Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Şeytan ve onu dost edinecek kişiler hakkında kaçınılmaz sonuç ve hükmü belirtmek üzere lafzan “Onun hakkında şöyle yazıldı” mânasına gelen bir ifade kullanılmıştır. Bu sonuç şeytana uyanın doğru yolda kalamayacağı, dolayısıyla cehennem azabına sürükleneceğidir.

Burada dikkat çeken bir husus da şudur: Şeytana insanları doğru yoldan saptırma fırsatı verilmekle beraber, ona uyanlar iradelerini bu yönde kullandıkları, ilâhî ikazları bir kenara bırakıp şeytanı dost edindikleri için sorumluluk kendilerine aittir (şeytan hakkında bilgi için bk. Fâtiha1/1 (eûzü); Bakara 2/34; Nisâ 4/117-121; Enfâl 8/48).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 711-712


(Not: şeytan resmi temsilidir.)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

‘Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma’ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir’buyurdu.”

(Müslim 233/14)

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 06:37
  1. 26.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Hac 4
  3. şeytan
  4. alevli ateş
  5. Cuma günü hadisi
  6. beş vakit namaz
  7. cuma namazı
  8. günahlar

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